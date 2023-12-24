Челсі Мудрика поступився Вулвергемптону у 18 турі АПЛ

Мудрик вийшов на заміну на 59-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 грудня, у 18-му турі англійської Прем’єр-ліги Челсі на виїзді поступився Вулвергемптону.

Матч завершився з рахунком 2:1. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик вийшов на заміну на 59-ій хвилині матчу. Українець результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Англії - АПЛ

18 тур, 24 грудня

Вулвергемптон - Челсі 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Леміна, 2:0 - 90+3 Догерті, 2:1 - 90+6 Нкунку

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