Трансферна ціна Довбика зросла майже вдвічі

Втратив у ціні лише нападник Валенсії Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирона та збірної України Артем Довбик подорожчав на 13 млн євро.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Оціночна вартість Довбика піднялася з 15 мільйонів євро до 28. Він є найдорожчим українським гравцем у Ла-Лізі.

Ще один вінгер Жирони Віктор Циганков також виріс в ціні - з 22 до 25 мільйонів євро.

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Також на 3 мільйони подорожчав голкіпер Реала Андрій Лунін - тепер його оцінюють у 8 мільйонів євро.

Втратив у ціні лише нападник Валенсії, права на якого належать Брюгге, Роман Яремчук. Цінник форварда знизився з 4 млн до 3 млн.

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