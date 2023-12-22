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Трансферна ціна Довбика зросла майже вдвічі

Втратив у ціні лише нападник Валенсії Роман Яремчук
Сьогодні 14:26 420 0
Трансферна ціна Довбика зросла майже вдвічі
#transfermarkt, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Жирона та збірної України Артем Довбик подорожчав на 13 млн євро.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Оціночна вартість Довбика піднялася з 15 мільйонів євро до 28. Він є найдорожчим українським гравцем у Ла-Лізі.

Ще один вінгер Жирони Віктор Циганков також виріс в ціні - з 22 до 25 мільйонів євро.

  Актуально: Оціночна вартість Мудрика знизилася на 5 млн євро

Також на 3 мільйони подорожчав голкіпер Реала Андрій Лунін - тепер його оцінюють у 8 мільйонів євро.

Втратив у ціні лише нападник Валенсії, права на якого належать Брюгге, Роман Яремчук. Цінник форварда знизився з 4 млн до 3 млн.

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