Інтер підтримав УЄФА у конфлікті із Суперлігою

Інтер виступив проти Суперліги

Джерело - офіційний сайт Інтера.

Інтер підтримав УЄФА у питанні можливого приєднання до Європейської Суперліги.

Про це йдеться на офіційному сайті "нерадзуррі".

"Підтверджуємо свою віру в те, що майбутнє європейського футболу може бути гарантоване лише співпрацею між клубами в рамках Асоціації європейських клубів (ECA) та в партнерстві з УЄФА та ФІФА.

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Ми залишаємося твердо прив’язаними до цінностей, що характеризують європейську спортивну модель, і ми прагнемо працювати разом з усіма іншими командами, об’єднаними ECA, щоб підтримувати ці цінності", - йдеться в заяві.

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