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Рома виступила проти проєкту Суперліги

Сьогодні 11:35 197 0
Рома виступила проти проєкту Суперліги
#Рома

Джерело - офіційний сайт Роми.

Рома виступає проти участі у проєкті Європейської Суперліги.

Про це йдеться у заяві римського клубу.

"Підтверджуємо свою позицію щодо відданості цінностям і майбутньому європейського футболу. Клуб жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги, який представляв би неприйнятну атаку на важливість національних ліг і основи європейського футболу.

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Віримо, що майбутній добробут європейського футболу може бути забезпечений лише завдяки співпраці клубів через Асоціацію європейських клубів у тісному партнерстві та співпраці з УЄФА та ФІФА", - йдеться в заяві.

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