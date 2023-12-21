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УЄФА про рішення суду: Ми впевнені у надійності своїх нових правил

УЄФА прокоментувала програний суд щодо Суперліги
Сьогодні 12:54 272 0
УЄФА про рішення суду: Ми впевнені у надійності своїх нових правил
#УЄФА

Джерело - УЄФА.

УЄФА виступила із заявою щодо рішення Європейського суду, який визнав правоту Суперліги.

Про це йдеться на сайті асоціації.

"УЄФА ухвалює до відома рішення, винесене сьогодні судом Європейського союзу у справі про Суперлігу. Це рішення не означає схвалення чи визнання так званої "суперліги". Воно швидше підкреслює наявний раніше недолік у системі попередньої авторизації УЄФА, технічний аспект, який вже був визнаний та усунений у червні 2022 року.

  Європейська Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА

УЄФА впевнений у надійності своїх нових правил, зокрема у тому, що вони відповідають усім відповідним європейським законам та нормам. УЄФА, як і раніше, рішуче відстоює європейську футбольну піраміду, гарантуючи, що вона й надалі служитиме широким інтересам суспільства.

  Перес: Футбол більше ніколи не буде монополією

Ми продовжимо формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, уболівальниками, гравцями, тренерами, інститутами ЄС, урядами та партнерами. Ми віримо, що заснована на солідарності європейська футбольна піраміда, яку вболівальники та всі зацікавлені сторони проголосили своєю незамінною моделлю, буде захищена від загрози виходу з неї європейськими та національними законами", – йдеться у заяві.

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