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Перес: Футбол більше ніколи не буде монополією

Перес виступив із заявою щодо Європейської Суперліги
Сьогодні 12:44 387 0
Перес: Футбол більше ніколи не буде монополією
#Реал Мадрид

Джерело - офіційний сайт Реала.

Європейський футбол більше не буде монополією УЄФА.

Про це заявив президент Реала Флорентіно Перес.

По-перше, європейський клубний футбол не є монополією і більше ніколи їй не буде. І, по-друге, із сьогоднішнього дня клуби будуть господарями своєї долі.

  Європейська Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА

Клуби вважають, що мають право пропонувати та просувати європейські змагання, які модернізують наш спорт та залучають уболівальників з усього світу. Словом, сьогодні вільна Європа знову перемогла, а футбол та його вболівальники здобули перемогу.

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