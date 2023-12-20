Трансферний бан Дніпра-1 з'явився через Йовичевича

Трансферний бан Дніпра-1 з’явився після юридичних розбірок з колишнім тренером Ігорем Йовичевичем.

Про це заявив почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза.

"Можу підтвердити. У нас бан з’явився після наших юридичних розбірок з паном Йовичевичем. Це подача від нього. Думаю, що ми закриємо це питання. Думаю, можливо, навіть до Нового року закриємо. Зараз у нас аудит йде. Вважаю, що Йовичевич зробив нам найбільшу підніжку.

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Дуже цікаво просто. Момент у тому, що, знаєте, покинув клуб посередині дороги. Потім ще... Є моменти. Там якраз Йовичевич основна фігура. Ми закриємо її, звичайно. Я одразу знав, що це закінчиться на його користь, тому що, якби, так, ми винні гроші. Але ж, знаєте, немає поки що вироків за "аморальність вчинків"", - сказав Береза.