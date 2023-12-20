Дніпро-1, ймовірно, отримав трансферний бан

Дніпро-1 сподівається на зняття трансферного бану до Нового року

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 отримав трансферний бан від ФІФА за певні заборгованості перед низкою гравців.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Одним з тих, хто має фінансові претензії до Дніпра-1 залишається екснаставник клубу Ігор Йовічевич.

У клубі ставляться до цієї ситуації максимально філософськи і вже працюють над зняттям бану.

Також ухвалено принципове рішення погасити заборгованість. Дніпро-1 сподівається на зняття трансферного бану ще до Нового року.

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