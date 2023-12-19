Дніпро-1 назвав ціну Піхальонка

Лідер СК Дніпро-1 може змінити клуб

Один із лідерів УПЛ Дніпро-1 готовий взимку продати свого провідного гравця Олександра Піхальонка.

Про це повідомляє Sport.ua.

Дніпряни планують виручити за гравця 3-4 млн євро.

У контракті Піхальонка прописана клаусула 4,5 млн євро. Але вона діє лише для українських команд. Від закордонних клубів Дніпро-1 готовий вислухати пропозиції від 3 млн євро з подальшими бонусами або відсотком від перепродажу.

Головним кандидатом на футболіста в Україні було Полісся, але житомиряни не готові активізувати клаусулу гравця. Сам Піхальонок та його родина не зацікавленні в переході до Полісся. Для футболіста пріоритет – європейські чемпіонати.

У поточному сезоні Піхальонок провів 17 матчів в УПЛ, в яких забив 3 голи та зробив 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться закордонний клуб.