Алаба пропустить Євро-2024 через покшодження

Захисник Реала Давід Алаба зазнав важкої травми в матчі 17-го туру Ла-Ліги з Вільярреалом (4:1).

Про це повідомляє The Athletic.

Австрієць пошкодив коліно та за допомогою медпрацівників залишив поле на 35-й хвилині матчу.

Йому діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, найближчими днями буде операція.

Футболіст пропустить близько 8 місяців, в тому числі і Євро-2024. Реал постарається підписати заміну Алабі взимку.

Це третя травма хрестоподібної зв’язки футболістів мадридців за останні 4 місяці - раніше через пошкодження вибули воротар Тібо Куртуа та захисник Едер Мілітао.