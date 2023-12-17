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Реал із Луніним розгромив Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 17-го туру іспанської Ла-Ліги на 17 грудня
Вчора 23:58 612 0
Реал із Луніним розгромив Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги
#Альмерія, #Бетіс, #Вільярреал, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Мальорка, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го грудня, відбулося 4 матчі у межах 17-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
17 тур, 17 грудня

Альмерія - Мальорка 0:0

 Реал Сосьєдад - Бетіс 0:0

Лас-Пальмас - Кадіс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Пехіньйо, 1:1 - 83 Рамос

Реал - Вільярреал 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Беллінгем, 2:0 - 37 Родріго, 2:1 - 54 Моралес, 3:1 - 64 Діас, 4:1 - 68 Модрич

Українець Андрій Лунін відіграв у складі мадридців увесь матч.

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