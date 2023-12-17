Реал із Луніним розгромив Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17-го грудня, відбулося 4 матчі у межах 17-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
17 тур, 17 грудня
Альмерія - Мальорка 0:0
Реал Сосьєдад - Бетіс 0:0
Лас-Пальмас - Кадіс 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Пехіньйо, 1:1 - 83 Рамос
Реал - Вільярреал 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 25 Беллінгем, 2:0 - 37 Родріго, 2:1 - 54 Моралес, 3:1 - 64 Діас, 4:1 - 68 Модрич
Українець Андрій Лунін відіграв у складі мадридців увесь матч.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!