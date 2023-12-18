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Ребров: Довбику та Циганкову варто залишатися у Жироні

Сьогодні 20:07 1010 0
Ребров: Довбику та Циганкову варто залишатися у Жироні
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров радить українським лідерам Жирони Артему Довбику та Віктору Циганкову взимку не переходити в інший клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Від Жирони ніхто такого не очікував. Клуб впевнено виглядає і вони на першому місці по грі у Ла Лізі. Я сподіваюся, що Віктор Циганков і Артем Довбик будуть далі прогресувати.

Довкола них багато чуток. Важливо, щоб вони закінчили сезон у Жироні, а вже потім думали про інші клуби", - сказав Ребров.

Повідомлялось, що до Циганкова інтерес виявляють Барселона та Баварія, а до Довбика - італійські топ-клуби.

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