Головний тренер збірної України Сергій Ребров радить українським лідерам Жирони Артему Довбику та Віктору Циганкову взимку не переходити в інший клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Від Жирони ніхто такого не очікував. Клуб впевнено виглядає і вони на першому місці по грі у Ла Лізі. Я сподіваюся, що Віктор Циганков і Артем Довбик будуть далі прогресувати.

Довкола них багато чуток. Важливо, щоб вони закінчили сезон у Жироні, а вже потім думали про інші клуби", - сказав Ребров.