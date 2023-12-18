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Хаві зацікавлений у підписані Циганкова в Барселону

Керівництво каталонців не в захваті від гри бразильського вінгера Рафіньї
Сьогодні 12:50 176 0
Хаві зацікавлений у підписані Циганкова в Барселону
#Барселона, #Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Fichajes.net.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Керівництво каталонців не в захваті від гри бразильського вінгера Рафіньї та розглядає можливість його продажу влітку 2024 року.

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Ймовірним варіантом заміни бразильця Віктор Циганков. Інтерес до українця виявляє також наставник Барселони Хаві, якому подобається талант українця.

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