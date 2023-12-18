Хаві зацікавлений у підписані Циганкова в Барселону

Джерело - Fichajes.net.
Півзахисник Жирони Віктор Циганков може продовжити кар'єру в Барселоні.
Про це повідомляє Fichajes.net.
Керівництво каталонців не в захваті від гри бразильського вінгера Рафіньї та розглядає можливість його продажу влітку 2024 року.
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Ймовірним варіантом заміни бразильця Віктор Циганков. Інтерес до українця виявляє також наставник Барселони Хаві, якому подобається талант українця.
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