Довбик зацікавив три клуби Серії А

Артем Довбик може змінити клуб

Форвард Жирони Артем Довбик викликає інтерес у клубів італійської серії А.

Про це повідомляє ElGolDigital.

За даними джерела, найбільший інтерес до гравця проявляє Інтер. Також ним цікавляться Рома та Ювентус.

Римський клуб шукає потенційну заміну для Ромелу Лукаку. Також шукає "дев'ятку" і Ювентус, бо гра Душана Влаховича не повністю задовольняє клуб.

26-річний українець у поточному сезоні провів 19 матчів за Жирону, в його активі 9 голів та 6 асистів.

Раніше стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Барселони.