Головне
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій
Вчора 23:56 1421
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 10:22 3057
Збірна України отримала покарання від УЄФА
Сьогодні 09:10 661
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 08:45 491
Шахтар дізнався потенційцних суперників по раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:32 377
Визначились учасники плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 08:22 952
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:06 5796
Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:59 469
Шериф з Ковалем поступився Ромі, Ракув з Кочергіним зазнав поразки від Аталанти: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 735
Прометей переміг Партизан у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ
Вчора 19:37 412
Прямі трансляції

Зоря - Брєйдаблік 4:0: огляд матчу

Зоря - Брєйдаблік 4:0: огляд матчу
Сьогодні 08:10 362 0
Зоря - Брєйдаблік 4:0: огляд матчу
#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула розгромну перемогу над Брєйдабліком у межах 6-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій - груповий етап
6 тур, 14 грудня

Зоря - Брєйдаблік 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Герреро, 2:0 -  11 автогол Мумінович, 3:0 - 19 Мічин, 4:0 - 76 Горбач

Склади команд:

Зоря: Сапутін (Жилкін, 91), Снурніцин, Жордан, Батагов, Боль (Алефіренко, 82), Горбач, Чурко, Мишньов (Азіангбе, 68), Мічин (Нагнойний, 68), Антюх (Бугай, 82), Герреро

Запас: Венделл, Данченко

Брейдаблік: А.Ейнарссон, Інгварссон, Маргейрссон, Муминович, Йеоман (Крістінссон, 46), Лудвікссон (Сігурьонссон, 87), Сігурдарсон (Адальстейнссон, 82), Гюнлейнгссон, Стейндорссон (Велер, 87), Сванторссон, В.Ейнарссон (Хлінссон, 82)

Запас: Брагасон, Йоханнесен, Фьєльдстед, Гуннарссон, Оррасон, Стефанссон

Попередження: Боль 7, Батагов 17, Антюх 52, Чурко 65, Маргейрссон 65, Крістінссон 75, Мумінович 79, Джордан 83

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій Зоря розгромила Брєйдаблік у заключному матчі групового етапу Ліги конференцій 1421
Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду 1387
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 24662
Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде Дві українки - у топ-20 спринту на етапу Кубка світу в Ленцергайде 973
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер 3057
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи 5796
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 33972
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308569
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25990 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3157 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3783
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44028 1