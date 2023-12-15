Зоря - Брєйдаблік 4:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула розгромну перемогу над Брєйдабліком у межах 6-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій - груповий етап
6 тур, 14 грудня
Голи: 1:0 - 2 Герреро, 2:0 - 11 автогол Мумінович, 3:0 - 19 Мічин, 4:0 - 76 Горбач
Склади команд:
Зоря: Сапутін (Жилкін, 91), Снурніцин, Жордан, Батагов, Боль (Алефіренко, 82), Горбач, Чурко, Мишньов (Азіангбе, 68), Мічин (Нагнойний, 68), Антюх (Бугай, 82), Герреро
Запас: Венделл, Данченко
Брейдаблік: А.Ейнарссон, Інгварссон, Маргейрссон, Муминович, Йеоман (Крістінссон, 46), Лудвікссон (Сігурьонссон, 87), Сігурдарсон (Адальстейнссон, 82), Гюнлейнгссон, Стейндорссон (Велер, 87), Сванторссон, В.Ейнарссон (Хлінссон, 82)
Запас: Брагасон, Йоханнесен, Фьєльдстед, Гуннарссон, Оррасон, Стефанссон
Попередження: Боль 7, Батагов 17, Антюх 52, Чурко 65, Маргейрссон 65, Крістінссон 75, Мумінович 79, Джордан 83
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