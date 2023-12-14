Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14-го грудня, відбулося 8 матчів у межах заключного туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій - груповий етап
6 тур, 14 грудня
Абердін - Айнтрахт 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Дак, 2:0 - 74 Шоклер
Генк - Чукарічкі 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Хейнен, 2:0 - 57 Пейнтсіл
Зрінські - Астон Вілла 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Дзаньоло, 1:1 - 87 Малекінушич
Легія - АЗ Алкмар 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Рібейро, 2:0 - 81 Крамер
Лудогорейь - Норшелланн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 79 Пйотровскі
ПАОК - ГІК 4:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Радулович, 1:1 - 37 Оздоєв, 2:1 - 47 Константеліас, 3:1 - 53 автогол Тойвіо, 4:1 - 85 Мург, 4:2 - 90+2 Хетемай (пен)
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Кадіоглу, 2:0 - 48 автогол Ткач, 3:0 - 59 Джеко, 4:0 - 61 Джеко
Ференварош - Фіорентина 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Захаріассен, 1:1 - 73 Раньєрі
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:
22:00. Брюгге - Буде/Глімт
22:00. Вікторія Пльзень - Астана
22:00. Динамо Загреб - Баллкані
22:00. Зоря - Брейдаблік
22:00. Лілль - Клаксвік
22:00. Лугано - Бешикташ
22:00. Маккабі Тель-Авів - Гент
22:00. Слован Братислава - Олімпія Любляна
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