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Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 6-го туру групового етапу Ліги конференцій
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Фіорентина та Ференцварош зіграли внічию, Легія переграла АЗ: результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14-го грудня, відбулося 8 матчів у межах заключного туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій - груповий етап
6 тур, 14 грудня

Абердін - Айнтрахт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Дак, 2:0 - 74 Шоклер

Генк - Чукарічкі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Хейнен, 2:0 - 57 Пейнтсіл

Зрінські - Астон Вілла 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Дзаньоло, 1:1 - 87 Малекінушич

Легія - АЗ Алкмар 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Рібейро, 2:0 - 81 Крамер

Лудогорейь - Норшелланн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Пйотровскі

ПАОК - ГІК 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Радулович, 1:1 - 37 Оздоєв, 2:1 - 47 Константеліас, 3:1 - 53 автогол Тойвіо, 4:1 - 85 Мург, 4:2 - 90+2 Хетемай (пен)

Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Кадіоглу, 2:0 - 48 автогол Ткач, 3:0 - 59 Джеко, 4:0 - 61 Джеко

Ференварош - Фіорентина 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Захаріассен, 1:1 - 73 Раньєрі

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:

22:00. Брюгге - Буде/Глімт

22:00. Вікторія Пльзень - Астана

22:00. Динамо Загреб - Баллкані 

22:00. Зоря - Брейдаблік 

22:00. Лілль - Клаксвік

22:00. Лугано - Бешикташ 

22:00. Маккабі Тель-Авів - Гент

22:00. Слован Братислава - Олімпія Любляна

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