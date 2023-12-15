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Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 08:06 5796 0
Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

За підсумками групової стадії, визначились усі 24 учасники плей-оф Ліги Європи-2023/24.

8 команд - переможці груп ЛЄ потрапили одразу в 1/8 фіналу. Інші 16 команд (2 місця в групах ЛЄ та 3 - в групах ЛЧ) зіграють стикові матчі.

Учасники плей-оф Ліги Європи

1/8 фіналу

  1. Вест Гем
  2. Баєр
  3. Вільярреал
  4. Ліверпуль
  5. Славія
  6. Глазго Рейнджерс
  7. Брайтон
  8. Баєр Леверкузен

Раунд плей-оф (Ліга Європи)

  1. Фрайбург
  2. Карабах
  3. Марсель
  4. Рома
  5. Спортинг
  6. Ренн
  7. Спарта Прага
  8. Тулуза

Раунд плей-оф (Ліга чемпіонів)

  1. Брага
  2. Феєнорд
  3. Янг Бойз
  4. Ланс
  5. Галатасарай
  6. Бенфіка
  7. Мілан
  8. Шахтар

Жеребкування раунду плей-оф, який відбудеться 15 та 22 лютого, відбудеться 18 грудня. Команди з Ліги Європи зіграють з представниками Ліги чемпіонів. Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 23 лютого.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначилися всі 16 учасників 1/8 фіналу.

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