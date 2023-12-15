Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

За підсумками групової стадії, визначились усі 24 учасники плей-оф Ліги Європи-2023/24.

8 команд - переможці груп ЛЄ потрапили одразу в 1/8 фіналу. Інші 16 команд (2 місця в групах ЛЄ та 3 - в групах ЛЧ) зіграють стикові матчі.

Учасники плей-оф Ліги Європи

1/8 фіналу

Вест Гем Баєр Вільярреал Ліверпуль Славія Глазго Рейнджерс Брайтон Баєр Леверкузен

Раунд плей-оф (Ліга Європи)

Фрайбург Карабах Марсель Рома Спортинг Ренн Спарта Прага Тулуза

Раунд плей-оф (Ліга чемпіонів)

Брага Феєнорд Янг Бойз Ланс Галатасарай Бенфіка Мілан Шахтар

Жеребкування раунду плей-оф, який відбудеться 15 та 22 лютого, відбудеться 18 грудня. Команди з Ліги Європи зіграють з представниками Ліги чемпіонів. Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 23 лютого.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначилися всі 16 учасників 1/8 фіналу.