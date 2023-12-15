Визначились усі учасники плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
За підсумками групової стадії, визначились усі 24 учасники плей-оф Ліги Європи-2023/24.
8 команд - переможці груп ЛЄ потрапили одразу в 1/8 фіналу. Інші 16 команд (2 місця в групах ЛЄ та 3 - в групах ЛЧ) зіграють стикові матчі.
Учасники плей-оф Ліги Європи
1/8 фіналу
- Вест Гем
- Баєр
- Вільярреал
- Ліверпуль
- Славія
- Глазго Рейнджерс
- Брайтон
- Баєр Леверкузен
Раунд плей-оф (Ліга Європи)
- Фрайбург
- Карабах
- Марсель
- Рома
- Спортинг
- Ренн
- Спарта Прага
- Тулуза
Раунд плей-оф (Ліга чемпіонів)
- Брага
- Феєнорд
- Янг Бойз
- Ланс
- Галатасарай
- Бенфіка
- Мілан
- Шахтар
Жеребкування раунду плей-оф, який відбудеться 15 та 22 лютого, відбудеться 18 грудня. Команди з Ліги Європи зіграють з представниками Ліги чемпіонів. Жеребкування 1/8 фіналу заплановане на 23 лютого.
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів визначилися всі 16 учасників 1/8 фіналу.