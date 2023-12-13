Манчестер Сіті переграв Црвену Звезду: результати 6 туру Ліги чемпіонів

Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Ліга чемпіонів

6 тур, 13 грудня

Група G

РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Шешко, 1:1 - 53 Коллі, 2:1 - 56 Форсберг

Црвена Звезда - Манчестер Сіті 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Гемілтон, 0:2 - 62 Бобб, 1:2 - 76 Хван Ін Пом, 1:3 - 85 Філліпс (пен), 2:3 - 90+1 Катай

Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:

Група Н

22:00. Антверпен - Барселона

22:00. Порту - Шахтар

Група Е

22:00. Атлетіко - Лаціо

22:00. Селтік - Феєнорд

Група F

22:00. Боруссія Д - ПСЖ

22:00. Ньюкасл - Мілан

Напередодні відбулися матчі в групах A, B, C та D. Зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним перемогла на виїзді Зальцбург (1:3) і пробилася в 1/16 Ліги Європи. Уже відомі 14 із 16 учасників плей-оф.