Головне
Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 159
Шахтар зіграє в 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 00:07 85
Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 360
Порту - Шахтар 5:3. Як це було
Вчора 23:53 3600
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:07 240
Прометей переміг Бешикташ у Єврокубку
Вчора 21:50 177
Зубков та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Порту
Вчора 20:50 319
Зубков - найкращий гравець 17 туру УПЛ
Вчора 19:55 197
Шовковський - найкращий тренер 17 туру УПЛ
Вчора 19:40 204
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Вчора 12:54 277
Прямі трансляції

Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів

Результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 360 0
Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

 Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Ліга чемпіонів
6 тур, 13 грудня
Група G

РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Шешко, 1:1 - 53 Коллі, 2:1 - 56 Форсберг

Црвена Звезда - Манчестер Сіті 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Гемілтон, 0:2 - 62 Бобб, 1:2 - 76 Хван Ін Пом, 1:3 - 85 Філліпс (пен), 2:3 - 90+1 Катай

Група Н

Антверпен - Барселона 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Вермерен, 1:1 - 35 Торрес, 2:1 - 56 Янссен, 2:2 - 90+1 Гую, 3:2 - 90+2 Іленіхена

Порту - Шахтар 5:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Галену, 1:1 - 29 Сікан, 2:1 - 43 Галену (пен), 3:1 - 62 Таремі, 3:2 - 73 Еустакіо (автогол), 4:2 - 76 Пепе, 5:2 - 82 Консейсао, 5:3 - 88 Егіналду

Група Е

Атлетіко - Лаціо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 51 Ліно

Селтік - Феєнорд 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Пальма (пен), 1:1 - 82 Янкуба, 2:1 - 90+1 Лагербільке

Група F

Боруссія Дортмунд - ПСЖ 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Адеємі, 1:1 - 56 Емері

Ньюкасл - Мілан 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Жоелінтон, 1:1 - 59 Пулішич, 1:2 - 84 Чуквуезе

Напередодні відбулися матчі в групах A, B, C та D. Зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним перемогла на виїзді Зальцбург (1:3) і пробилася в 1/16 Ліги Європи. Уже відомі 14 із 16 учасників плей-оф.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23227
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15419
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 18106
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами 13004
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 14090
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14849 1
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17117 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331300 9
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26985
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 59832 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13728
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90571