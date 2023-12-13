Боруссія Дортмунд зіграла внічию із ПСЖ, Мілан переграв Ньюкасл: результати 6 туру Ліги чемпіонів

Результати 6 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Ліга чемпіонів

6 тур, 13 грудня

Група G

РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Шешко, 1:1 - 53 Коллі, 2:1 - 56 Форсберг

Црвена Звезда - Манчестер Сіті 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Гемілтон, 0:2 - 62 Бобб, 1:2 - 76 Хван Ін Пом, 1:3 - 85 Філліпс (пен), 2:3 - 90+1 Катай

Група Н

Антверпен - Барселона 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Вермерен, 1:1 - 35 Торрес, 2:1 - 56 Янссен, 2:2 - 90+1 Гую, 3:2 - 90+2 Іленіхена

Порту - Шахтар 5:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Галену, 1:1 - 29 Сікан, 2:1 - 43 Галену (пен), 3:1 - 62 Таремі, 3:2 - 73 Еустакіо (автогол), 4:2 - 76 Пепе, 5:2 - 82 Консейсао, 5:3 - 88 Егіналду

Група Е

Атлетіко - Лаціо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 51 Ліно

Селтік - Феєнорд 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Пальма (пен), 1:1 - 82 Янкуба, 2:1 - 90+1 Лагербільке

Група F

Боруссія Дортмунд - ПСЖ 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Адеємі, 1:1 - 56 Емері

Ньюкасл - Мілан 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Жоелінтон, 1:1 - 59 Пулішич, 1:2 - 84 Чуквуезе

Напередодні відбулися матчі в групах A, B, C та D. Зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним перемогла на виїзді Зальцбург (1:3) і пробилася в 1/16 Ліги Європи. Уже відомі 14 із 16 учасників плей-оф.