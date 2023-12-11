Верес: Просимо надати стенограму розмови Монзуль та арбітра ВАР

Верес написав відкритого листа до Комітету арбітрів УАФ

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Верес написав відкритого листа до Комітету арбітрів УАФ з прохання опублікувати стенограму розмови головної арбітрині матчу з Шахтарем (0:2) Катерини Монзуль та арбітра ВАР Віталія Романова.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

"Всі постійно говорять про правильний розвиток українського футболу. Однак, все частіше трапляються суперечливі епізоди у матчах за участі українських арбітрів. Верес - не єдиний клуб, який зіштовхнувся в цьому сезоні (і не тільки в цьому) з неоднозначними рішеннями рефері.

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І такі "рішення" можуть виникати і в майбутньому, що можуть нашкодити не тільки народному клубу Верес, а й усьому українському футболу. В матчі 17-го туру УПЛ між Шахтарем і Вересом на 50-й хвилині гри бригада арбітрів ВАР і рефері матчу Катерина Монзуль колегіально прийняли рішення про призначення пенальті у ворота Вереса, який, як показали безліч повторів епізоду, був призначений невірно.

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Тому керівництво народного клубу Верес звертається з проханням до Комітету арбітрів УАФ - надати стенограму розмови головної арбітрині матчу і арбітра ВАР, щоб зрозуміти логіку, якою користувалися рефері у даному епізоді", - йдеться у повідомлені.

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