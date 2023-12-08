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Шахтар Донецьк - Верес 2:0: огляд матчу УПЛ

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Шахтар Донецьк - Верес 2:0: огляд матчу УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар переграв Верес у межах 17-го туру української Прем'єр-ліги.

  Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 8 грудня

Шахтар Донецьк - Верес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 автогол Сезар, 2:0 - 69 Зубков

Склади команд:

Шахтар: Різник, Азарові, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Бондаренко, Невертон (Егіналду, 61), Криськів (Назарина, 64), Судаков, Зубков (Кащук, 89), Сікан (Келсі, 61)

Запасні: Рудько, Лемкін, Кастілло, Швед, В’юнник, Педріньйо, Козік, Ракіцький

Верес: Паст, Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Курко, Балан, В. Шарай, Кучеров (Баран, 86), Кухарук, Дахновський (Ковалюк, 90), Гайдучик (Шестаков, 74)

Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Блізніченко, Кльоц, Марусич, Хондак, С. Шарай, Світюха

Нереалізований пенальті: Зубков 50

Скасований гол: Сікан 50

Попередження: Кухарук 84

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