Шахтар здобув перемогу над Вересом у 17 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар переграв Верес у межах 17-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь донеччан.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 8 грудня
Шахтар Донецьк - Верес 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 автогол Сезар, 2:0 - 69 Зубков
Склади команд:
Шахтар: Різник, Азарові, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Бондаренко, Невертон (Егіналду, 61), Криськів (Назарина, 64), Судаков, Зубков (Кащук, 89), Сікан (Келсі, 61)
Запасні: Рудько, Лемкін, Кастілло, Швед, В’юнник, Педріньйо, Козік, Ракіцький
Верес: Паст, Шевченко, Жуліо Сезар, Кучеренко, Курко, Балан, В. Шарай, Кучеров (Баран, 86), Кухарук, Дахновський (Ковалюк, 90), Гайдучик (Шестаков, 74)
Запасні: Когут, Коркодим, Вовченко, Блізніченко, Кльоц, Марусич, Хондак, С. Шарай, Світюха
Нереалізований пенальті: Зубков 50
Скасований гол: Сікан 50
Попередження: Кухарук 84
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