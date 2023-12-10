Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець святкував перемогу над ковалівським Колосом.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 10 грудня
Гол: 1:0 - 77 Путря (пен)
Чорноморець: Варакута - Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару - Кузик, Васильєв, Шпорн - Бадібанга, Ієде (Авагімян, 46), Штогрін
Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Чорноморець - Лучкевич (Золотов, 46), Демченко, Мілько, Ємець - Велетень (Болбат, 61), Салабай, Ільїн (Мякушко, 61)
Попередження: Гучек, 64 - Золотов, 56; Бурда, 84.
Раніше полтавська Ворскла зіграла внічию з львівським Рухом.
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