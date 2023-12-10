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Чорноморець здолав Колос у 17 турі УПЛ

Єдиний гол забив капітан одеської команди
Сьогодні 16:54 259 0
Чорноморець здолав Колос у 17 турі УПЛ
#Колос, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець святкував перемогу над ковалівським Колосом. 

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив капітан одеської команди Путря, який реалізував пенальті. Чорноморець перервав невдалу серію матчів.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 10 грудня

Чорноморець - Колос 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Путря (пен)

Чорноморець: Варакута - Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару - Кузик, Васильєв, Шпорн - Бадібанга, Ієде (Авагімян, 46), Штогрін

Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Чорноморець - Лучкевич (Золотов, 46), Демченко, Мілько, Ємець - Велетень (Болбат, 61), Салабай, Ільїн (Мякушко, 61)

Попередження: Гучек, 64 - Золотов, 56; Бурда, 84.

Раніше полтавська Ворскла зіграла внічию з львівським Рухом.

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