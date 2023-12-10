Ворскла та Рух не визначили сильнішого в 17 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла та Рух зіграли внічию в межах 17-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Ворскла догравала зустріч у меншості, на 85-й хвилині Степанюк отримав другу жовту картку.
Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 10 грудня
Ворскла - Рух 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 24 Рунич, 1:1 - 83 Степанюк
Склади команд:
Ворскла: Ісенко, Феліпе, Крупський, Павлюк, Пердута, Челядін (Бацула, 73), Скляр (Черниш, 90+3), Кане, Юрченко, Якубу (Нестеренко, 72), Степанюк
Запасні: Домолега, Ященко, Рамірес, Сантана, Корнієнко, Толі, Сердюк
Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Підгурський, Сапуга, Пастух, Руніч (Лях, 52), Карабін (Едсон, 69), Квасниця (Альваренга, 70)
Запасні: Паньків, Герета, Довгий, Холод, Федор, Плюман, Соломон-Отабор, Мисик
Попередження: Дідик 29, Сапуга 40, Кане 45+1, Степанюк 79, Степанюк 85, Скляр 87, Роман 87
Вилучення Степанюк 85 (друга жовта)
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