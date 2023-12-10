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Порту - Шахтар: онлайн-трансляція - LIVE

Пряма трансляція вирішальної гри
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Порту - Шахтар: онлайн-трансляція - LIVE
#Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 Шахтар зіграє в гостях проти Порту.

Матч відбудеться у середу, 13 грудня, на Ештадіо до Драгау в Порту. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на медіасервісі MEGOGO.

Перша гра, яку команди зіграли в 1 турі, завершилася впевненою перемогою португальців - 1:3.

Після 5 турів в обох команд - по 9 очок і друге та третє місце відповідно. Для виходу в плей-оф Ліги чемпіонів "гірникам" потрібна лише перемога, у разі нічиєї або поразки, українська команда продовжить боротьбу в плей-оф Ліги Європи. Детальніше про розклади в групі - ТУТ.

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