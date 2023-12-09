Лавриненко: Верес взимку працюватиме над запрошенням швидких футболістів

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Верес має намір підписати швидкісних гравців у зимове трансферне вікно.

Про це розповів головний тренер команди Сергій Лавриненко після поразки від Шахтаря (2:0).

"В нас були непогані підходи до воріт, але потрібна реалізація. Нам не вистачило якості лави запасних, щоб посилити гру. Не вистачало швидкості. Ми не мали ким посилити гру, щоб додати саме швидкості на фоні такого суперника. Тому взимку працюватимемо саме над тим, щоб швидких гравців запросити.

Шахтар Донецьк - Верес 2:0: огляд матчу УПЛ

Ми лише на початку будівництва команди й попереду ще багато роботи. У команди розпочнеться відпустка. Разом зберемося попередньо 10 січня. До 20 січня працюватимемо у Рівному, а потім вирушимо на збір до Туреччини", - сказав Лавриненко.

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