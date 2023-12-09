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Паст: Монзуль просто взяла і вигадала пенальті

Голкіпер Вереса розкритикував суддівство у грі з Шахтарем
Сьогодні 10:42 296 0
Паст: Монзуль просто взяла і вигадала пенальті
#Верес, #Паст, #Шахтар

Джерело - Sport.ua.

Пенальті у ворота Вереса в матчі 17-го туру УПЛ з Шахтарем (2:0) було призначено несправедливо.

Про це заявив голкіпер рівненського клубу Євген Паст.

  Шахтар Донецьк - Верес 2:0: огляд матчу УПЛ

"Це краще в неї запитати, просто взяла й вигадала пенальті. Добре, що для Вереса все обійшлося, до речі, я не вперше виграю дуелі в штатних пенальтистів Шахтаря, тільки раніше це робив, захищаючи ворота Десни", - сказав Паст.

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