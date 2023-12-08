Помічник Ван Леувена може очолити Зорю

Зоря шукає нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Нідерландець Раймонд Атевелд веде переговори із Зорею.

Про це повідомляє ТатоТаке.

Керівництво луганського клубу розглядає Атевелда основним претендентом на посаду головного тренера команди.

Можливі умови співпраці ймовірно будуть обговорені між тренером та президентом луганського клубу Євгеном Гєллєром вже найближчим часом.

Відзначимо, що Раймонд Атевелд був помічником Патріка ван Леувена, з яким працював у Кайраті (директор академії), Маккабі Т-А, Зорі та Шахтарі (асистент головного тренера).

Раніше повідомлялося, що Шаран - претендент на посаду наставника Зорі.