Шаран - претендент на посаду наставника Зорі

Володимир Шаран може повернутися до тренерської роботи

Колишній наставник Олександрії та Миная Володимир Шаран має кілька варіантів продовження кар'єри після відходу із закарпатського клубу.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зокрема, Володимир Шаран став одним із претендентів на посаду головного тренера Зорі.

Втім, фахівець значно ближче до роботи в Лівому березі з Першої ліги. Зазначається, що Шарана запрошували до київського клубу ще минулого літа, але тоді він був пов'язаний угодою з Минаєм. Лівий берег претендує на вихід до УПЛ, тому запрошення такого іменитого наставника є логічним ходом.

Шаран раніше співпрацював із президентом клубу (Микола Лавренко запрошував його в статусі гравця до Поліграфтехніку) та наставником команди Віталієм Перваком (тривалий час був асистентом Шарана в Олександрії).

Раніше Зоря звільнила Кривенцова.