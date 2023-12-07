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Шевченка висунуть на посаду президента УАФ

Сьогодні 14:53 187 0
Шевченка висунуть на посаду президента УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

У понеділок Андрія Шевченка буде офіційно висунуто на посаду президента УАФ.

Про це повідомив Ігор Бурбас.

"Найближчого понеділка Андрія Шевченка офіційно висунуть на посаду президента УАФ. Для реєстрації його кандидатом необхідні відповідні заяви щонайменше 9 постійних колективних членів. Тобто третини від 27 (24 області + АР Крим + УПЛ + ПФЛ).

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У кожного колективного члена з наступного тижня уже заплановані засідання виконкомів, з яких розпочнеться процедура подачі делегатів на позачерговий конгрес УАФ, а також висунення власного кандидата на посаду президента. Термін подачі - до 26 грудня. А вже за місяць, 25 січня - це дата самого позачергового конгресу УАФ, на якому відбудуться вибори.

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Завтра, у пʼятницю, мають відбутися перевибори в останньому регіоні країни - на Рівненщині. Там на посаду голови претендують троє - це заступник колишнього очільника Олег Кучер, а ще Вʼячеслав Шевчук та Ярослав Коломис. Подейкують, доля там вже вирішена наперед, адже, за чутками, двох останніх, тобто Шевчука та Коломиса, до виборів не допустять", – написав Бурбас.

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