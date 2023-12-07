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Почеттіно: У Манчестер Юнайтед було на день більше часу для відновлення

Почеттіно прокоментував поразку від Манчестер Юнайтед
Сьогодні 10:43 148 0
Почеттіно: У Манчестер Юнайтед було на день більше часу для відновлення
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - BBC.

Манчестер Юнайтед заслужив на перемогу в матчів 15-го туру АПЛ з Челсі (2:1).

Про це заявив головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Суперник заслужив цю перемогу. Був важкий старт гри, МЮ були дуже енергійними. Ми грали у неділю, у нас було на день менше часу для підготовки. Можливо, нам було складно грати так, як ми хотіли. Ми створили достатньо шансів, щоб бути у грі. Добре почали другий тайм, але пропустили. Нам потрібно, що усі гравці відновилися та підвищили рівень.

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Палмер? Не можемо все скидати на нього, тому що він дійсно молодий. Він прийшов в останній день трансферного вікна. Його гол сьогодні був хорошим. Важко оцінити такий тип гри, тому що в Манчестер Юнайтед було на день більше часу для відновлення", – сказав Почеттіно.

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