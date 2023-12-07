Мудрик оформив свій перший асист у сезоні АПЛ у грі проти Манчестер Юнайтед

Втім, суперник цього вечора виглядав надто потужно

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик відзначився своєю першою результативною передачею в поточному сезоні Англійської Прем'єр-ліги у матчі 15-го туру між МЮ та Челсі.

На 45-й хвилині українець отримав м'яч неподалік від центрального кола й відпасував на Коула Палмера, який відправив круглого в сітку, майстерно обдуривши захисників та воротаря господарів.

Так рахунок став 1:1.

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Проте в другому таймі Манчестер Юнайтед втілив свою ігрову перевагу в перемогу з рахунком 2:1.

Мудрик провів на полі 76 хвилин. Нагадаємо, в минулому матчі (проти Брайтона) Михайло теж вийшов у стартовому складі й заробив пенальті, з якого його команда забила 3-й гол у зустрічі.

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