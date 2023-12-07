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Челсі з Мудриком поступився Манчестер Юнайтед, Астон Вілла перемогла Манчестер Сіті: результати 15 туру АПЛ

Результати 15 туру АПЛ
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Челсі з Мудриком поступився Манчестер Юнайтед, Астон Вілла перемогла Манчестер Сіті: результати 15 туру АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

15 тур, 06 грудня

Брайтон - Брентфондм 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 27 Мбемо, 1:1 - 31 Гросс, 2:1 - 52 Хіншелвуд 

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розпочав матч у стартовому складі та був замінений на початку другої половини гри.

Крістал Пелес - Борнмут 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Сенесі, 0:2 - 90+1 Мур

Український оборонець Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Фулгем - Ноттінгем 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Івобі, 2:0 - 34 Хіменес, 3:0 - 54 Хіменес, 4:0 - 74 Івобі, 5:0 - 86 Кері

Шеффілд Юнайтед - Ліверпуль 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Ван Дейк, 0:2 - 90+4 Собослай

Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Бейлі

Манчестер Юнайтед - Челсі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Мактоміней, 1:1 - 45 Палмер, 2:0 - 69 Мактоміней

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та відзначився результативною передачею. Українця замінили на 77-й хвилині гри.

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