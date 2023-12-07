Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє в гостях з португальським Порту.

Матч відбудеться в середу, 13 грудня, на Естадіо до Драгау.

Дивитися пряму трансляцію онлайн можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Також трансляція буде доступна в сервісі Volia TV.

Перший матч між командами відбувся в межах 1 туру та завершився впевненою перемогою "драконів" - 1:3.

Після 5 турів турнірну таблицю групи H очолює Барселона (12 очок). Шахтар із дев'ятьма очками посідає 3 місце. Така ж кількість очок і в Порту, проте кращі додаткові показники. Для виходу в плей-оф Ліги чемпіонів "гірникам" потрібна лише перемога, у разі нічиєї або поразки, українська команда продовжить боротьбу в плей-оф Ліги Європи. Детальніше про розклади в групі - ТУТ.

Група H