Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар зіграє в гостях з португальським Порту.
Матч відбудеться в середу, 13 грудня, на Естадіо до Драгау.
Дивитися пряму трансляцію онлайн можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".
Також трансляція буде доступна в сервісі Volia TV.
Перший матч між командами відбувся в межах 1 туру та завершився впевненою перемогою "драконів" - 1:3.
Після 5 турів турнірну таблицю групи H очолює Барселона (12 очок). Шахтар із дев'ятьма очками посідає 3 місце. Така ж кількість очок і в Порту, проте кращі додаткові показники. Для виходу в плей-оф Ліги чемпіонів "гірникам" потрібна лише перемога, у разі нічиєї або поразки, українська команда продовжить боротьбу в плей-оф Ліги Європи. Детальніше про розклади в групі - ТУТ.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтар
|5
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0