Агент Мудрика відмовився коментувати інформацію про припинення співпраці з гравцем

Агент Михайла Мудрика Олексій Альохін відмовився коментувати інформацію про припинення співпраці з футболістом.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Мудрик припинить співпрацю з Альохіним та вже має чимало пропозицій, зокрема і від агентства ProStar, якою володіє Вадим Шаблій.

Нагадаємо, що саме під час співпраці з Альохіним Мудрик перейшов у Челсі з Шахтаря за 70+30 мільйонів євро. Цього сезону українець забив на клубному рівні 2 голи у 13 матах.

Раніше повідомлялося, що Челсі може продати Мудрика у 2024 році.