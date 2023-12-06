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Агент Мудрика відмовився коментувати інформацію про припинення співпраці з гравцем

Вчора 23:10 224 0
Агент Мудрика відмовився коментувати інформацію про припинення співпраці з гравцем
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Агент Михайла Мудрика Олексій Альохін відмовився коментувати інформацію про припинення співпраці з футболістом.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Мудрик припинить співпрацю з Альохіним та вже має чимало пропозицій, зокрема і від агентства ProStar, якою володіє Вадим Шаблій.

Нагадаємо, що саме під час співпраці з Альохіним Мудрик перейшов у Челсі з Шахтаря за 70+30 мільйонів євро. Цього сезону українець забив на клубному рівні 2 голи у 13 матах.

Раніше повідомлялося, що Челсі може продати Мудрика у 2024 році.

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