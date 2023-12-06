Мудрик планує змінити агента

Вінгера може представляти найпопулярніша агенція в Україні

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик найближчим часом може розпочати співпрацю з іншим агентством.

Про це повідомляє Sport.ua.

Інтереси Мудрика протягом тривалого часу представляли компанія ALIK FOOTBALL MANAGEMENT і агент Олексій Альохін, яких пов’язують із Євгеном Красніковим. Втім, вже скоро все може змінитись.

Сторони близькі до завершення співпраці. Михайло вже має чимало пропозицій, зокрема і від агентства ProStar, якою володіє Вадим Шаблій.

Раніше повідомлялося, що Челсі може продати Мудрика у 2024 році.