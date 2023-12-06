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Мудрик планує змінити агента

Вінгера може представляти найпопулярніша агенція в Україні
Сьогодні 19:09 290 0
Мудрик планує змінити агента
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик найближчим часом може розпочати співпрацю з іншим агентством.

Про це повідомляє Sport.ua.

Інтереси Мудрика протягом тривалого часу представляли компанія ALIK FOOTBALL MANAGEMENT і агент Олексій Альохін, яких пов’язують із Євгеном Красніковим. Втім, вже скоро все може змінитись.

Сторони близькі до завершення співпраці. Михайло вже має чимало пропозицій, зокрема і від агентства ProStar, якою володіє Вадим Шаблій.

Раніше повідомлялося, що Челсі може продати Мудрика у 2024 році.

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