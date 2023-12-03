Челсі може продати Мудрика у 2024 році

Названі кандидати на його заміну

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі може розглянути можливість продажу Михайла Мудрика, якщо українець не покращить свою гру до зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Daily Express.

Мудрик у цьому сезоні відкрив лік забитим голам в АПЛ, але від багатомільйонного трансферу керівництво Челсі очікує більшого. У зв'язку з цим пенсіонери уже взимку можуть придбати ще одного зіркового вінгера та продати Мудрика вже у 2024 році.

Серед можливих трансферів на позицію українського вінгера лондонський клуб розглядає Рафаеля Леау (Мілан), Хвічу Кварацхелію (Наполі), Ассана Діао (Бетіс), Антоніо Нусу (Брюгге) та Руні Барджі (Копенгаген).

Цього сезону Мудрик провів 11 матчів за лондонський Челсі, в яких відзначився 2 голами.

Раніше англійський фахівець Гаррі Реднапп згадав розмову з Френком Лемпардом про українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.