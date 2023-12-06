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Тренер Валенсії Бараха: Заміна Яремчука була запланованою

Сьогодні 14:36 180 0
Тренер Валенсії Бараха: Заміна Яремчука була запланованою
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - офіційний сайт Валенсії.

Нападника Валенсії Романа Яремчука замінили в кубковому матчі з Аросою (1:0), щоб зберегти сили українця.

Про це заявив головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

"Ми знаємо, якими бувають ці матчі й знаємо історію Кубка. Суперник тиснув на нас на своєму полі. В першому таймі у нас було більше контролю. У другій половині ми дали їм можливість додати. Головне, що ми пройшли далі. Ми краще інтерпретували перший пас, простір. Роман зробив хорошу роботу з цими типами рухів. Про це ми говорили у перерві.

  Яремчук - найкращий гравець матчу Ароса - Валенсія

Заміна Яремчука була запланованою. Він давно не грав багато хвилин, і ми вирішили що його треба замінити, бо він знадобиться нам у п'ятницю. Також у нас була можливість випустити Альберто Марі і дати йому зіграти, чого він не міг зробити 4 місяці. Всім потрібні хвилини, і Кубок - це можливість для них. Роман забив гол. Це також добре для нього", - сказав Бараха.

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