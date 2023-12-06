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Яремчук - найкращий гравець матчу Ароса - Валенсія

28-річний українець отримав оцінку 7,6
Сьогодні 09:21 317 0
Яремчук - найкращий гравець матчу Ароса - Валенсія
#Валенсія, #Кубок Іспанії, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем матча 1/32 фіналу Кубка Іспанії Ароса - Валенсія (0:1) визнано орендованого у українського форварда Романа Яремчука.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

  СК Ароса - Валенсія 0:1: огляд матчу Куба Іспанії

28-річний українець отримав оцінку 7,6. Такий же бал отримав лише його одноклубник, воротар Жауме Доменек - 7,6.

За 82 хвилини на полі нападник забив переможний гол, завдав 2 удари по воротах (1 в площину та 1 неточний), зробив 45 дотиків до м’яча, віддав 23 точні передачі з 30 (77%), в тому числі 2 ключові, виграв 2 верхові дуелі з 3, 16 разів втратив м’яч, заробив 2 фоли, одного разу опинився в офсайді та 1 раз вибив м’яч.

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