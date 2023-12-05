Валенсія завдяки голу Яремчука здолала СК Ароса: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.
5 грудня у 1/32 фіналу Кубка Іспанії відбулося чотири матчі.
Зокрема Валенсія святкувала перемогу над СК Ароса. Єдиний гол забив український нападник Валенсії Роман Яремчук, для якого це був дебютний гол у складі іспанської команди.
Кубок Іспанії
1/32 фіналу, 5 грудня
Аценета - Хетафе 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Латаса, 1:1 - 56 Горха, 1:2 - 74 Латаса
Еспаньйол - Вальядолід 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 24 Хофре, 2:0 - 43 Хофре, 2:1 - 83 Саласар, 3:1 - 90+6 Пуадо
Кастельйон - Реал Ов’єдо 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Суеро, 2:0 - 49 Гроннінг, 2:1 - 56 Алемао
СК Ароса - Валенсія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 8 Яремчук