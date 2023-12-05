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Валенсія завдяки голу Яремчука здолала СК Ароса: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Іспанії

Вчора 23:59 90 0
Валенсія завдяки голу Яремчука здолала СК Ароса: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Іспанії
#Валенсія, #Вальядолід, #Еспаньйол, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

5 грудня у 1/32 фіналу Кубка Іспанії відбулося чотири матчі.

Зокрема Валенсія святкувала перемогу над СК Ароса. Єдиний гол забив український нападник Валенсії Роман Яремчук, для якого це був дебютний гол у складі іспанської команди.

Кубок Іспанії 
1/32 фіналу, 5 грудня

Аценета - Хетафе 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Латаса, 1:1 - 56 Горха, 1:2 - 74 Латаса

Еспаньйол - Вальядолід 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Хофре, 2:0 - 43 Хофре, 2:1 - 83 Саласар, 3:1 - 90+6 Пуадо

Кастельйон - Реал Ов’єдо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Суеро, 2:0 - 49 Гроннінг, 2:1 - 56 Алемао

СК Ароса - Валенсія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 8 Яремчук

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