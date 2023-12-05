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Лунін підписав контракт із Мендешем

Інтереси Луніна буде представляти відомий футбольний агент
Сьогодні 12:55 297 1
Лунін підписав контракт із Мендешем
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Жорже Мендеш

Джерело - sport.ua.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін підписав контракт з футбольним агентом Жорже Мендешем.

Про це повідомляє журналіст іспанського видання El Chiringuito Маркос Беніто.

Португалець Жорже Мендеш є одним з найвпливовіших агентів у світі та очолює одну з найбільших агенцій – Gestifute. Раніше його клієнтом був Кріштіану Роналду, а зараз Жорже представляє інтереси Рубена Діаша, Бернарду Сілви, Дарвіна Нуньєса, Жоау Фелікса та ще 124 футболістів.

Раніше повідомлялося, що контракт Андрія Луніна з Реалом діє до літа 2025 року, а не до завершення сезону 2023/24.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів за Реал Мадрид 7 матчів, пропустивши 4 голи. У 4 поєдинках українець зумів зберегти ворота "сухими".

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