Лунін продовжив контракт із Реалом

Андрій Лунін залишиться у Мадриді

Український воротар Реала Андрій Лунін продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст іспанського видання El Chiringuito Маркос Беніто.

Чинна угода 24-річного футболіста з королівським клубом буде діяти до завершення сезону 2024/25, а не 2023/24. Українець таємно продовжив контракт з Реалом протягом перших років перебування у клубі.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів за Реал Мадрид 7 матчів, пропустивши 4 голи. У 4 поєдинках українець зумів зберегти ворота "сухими".

Нагадаємо, директори Реала розмірковують, чи варто зберігати Кепу.