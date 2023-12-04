Лунін продовжив контракт із Реалом

Джерело - sport.ua.
Український воротар Реала Андрій Лунін продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст іспанського видання El Chiringuito Маркос Беніто.
Чинна угода 24-річного футболіста з королівським клубом буде діяти до завершення сезону 2024/25, а не 2023/24. Українець таємно продовжив контракт з Реалом протягом перших років перебування у клубі.
У цьому сезоні Андрій Лунін провів за Реал Мадрид 7 матчів, пропустивши 4 голи. У 4 поєдинках українець зумів зберегти ворота "сухими".
Нагадаємо, директори Реала розмірковують, чи варто зберігати Кепу.