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Вацко пояснив, чому український арбітр працював на матчі Ліги чемпіонів

Віктор Вацко розкритикував роботу голови комітету арбітрів Лучано Лучі.
Сьогодні 10:13 426 0
Вацко пояснив, чому український арбітр працював на матчі Ліги чемпіонів
#Лучано Лучі, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Віктор Вацко, #Микола Балакін

Джерело - Чемпіон.

Куратор суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі нічого не зробив для розвитку українських арбітрів.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"За весь час роботи італійських кураторів та розвиваторів суддівського корпусу, ніколи український арбітр не судив матч групового етапу Ліги чемпіонів, ніколи до минулого тижня.

А тепер паралель, зрозуміла для кожного українця. Є у вашому виборчому окрузі депутат. Ось обрали його до Верховної Ради, він сидить собі 4,5 роки з цієї каденції, не робить абсолютно н****а та стриже свою капусту за правильне натискання кнопок у потрібних голосуваннях.

Але наближаються нові вибори, і капусту хочеться стригти і в наступні п'ять років. Але для цього потрібно, щоби люди знову за тебе проголосували.

І той тип, який 4,5 роки нічого не робив, починає за півроку до виборів створювати видимість активної діяльності – виділив там якісь 100 доларів, щоб лави комунальники пофарбували, гречку з тушоночкою роздати пенсіонерам.

І ось для мене так виглядає ця історія. Лучі н****а не робив весь цей час, а тут – щоб залишитися при годівниці, при новій владі – нате вам результат. Навіть вам гречку з тушонкою на матч Реал Сосьєдад – РБ Зальцбург. Щоб потім сказати: "Ну ось, я ж підготував, ми ж досягли, історичне досягнення", – розповів Вацко.

Нагадаємо, Балакін розсудив матч групи D Реал Сосьєдад (Іспанія) — Зальцбург (Австрія).

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