Головне
Динамо впевнено переграло Рух у 15 турі УПЛ
Вчора 16:51 903
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:43 66
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:40 57
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
Сьогодні 01:11 934
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 00:48 8291
Ювентус зіграв внічию з Інтером, гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А
Вчора 23:40 1228
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 23:06 605
Лунін зіграв третій "сухий" матч у сезоні
Вчора 23:04 686
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року
Вчора 20:25 989
Тищенко посів 38-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу
Вчора 17:38 519
Прямі трансляції

Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів

Балакін буде головним арбітром матчу Реал Сосьєдад - Зальцбург
Сьогодні 12:40 57 0
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів
#Микола Балакін

Джерело - УАФ.

Український арбітр Микола Балакін отримав призначення на матч групи D Реал Сосьєдад (Іспанія) — Зальцбург (Австрія), який відбудеться 29 листопада в Сан-Себастьяні.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

Варто зауважити, що до цього вперше на матчі групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали 16 вересня 1998 року. Тоді на поєдинку в Більбао між іспанським Атлетиком та норвезьким Русенборгом у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук, який нині працює як спостерігач арбітражу УАФ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне 1722
Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1262
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу 2211
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 8291
Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією 2272
Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 2818
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3681
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4228
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13574 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 217265 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85503
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25467