Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів

Балакін буде головним арбітром матчу Реал Сосьєдад - Зальцбург

Джерело - УАФ.

Український арбітр Микола Балакін отримав призначення на матч групи D Реал Сосьєдад (Іспанія) — Зальцбург (Австрія), який відбудеться 29 листопада в Сан-Себастьяні.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

Варто зауважити, що до цього вперше на матчі групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали 16 вересня 1998 року. Тоді на поєдинку в Більбао між іспанським Атлетиком та норвезьким Русенборгом у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук, який нині працює як спостерігач арбітражу УАФ.

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