УЄФА почала розслідування щодо жіночих стогонів під час жеребкування Євро-2024

Джерело - BBC.
УЄФА почала розслідувати причини виникнення звуків жіночих стогонів, які лунали вчора під час церемонії жеребкування Євро-2024.
Про це повідомляє BBC.
Відповідальність за інцидент взяв на себе ютуб-пранкер Даніель Джарвіс.
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На початку цього року він уже робив подібне, коли в ефірі програми BBC Match of the Day також лунали звуки з порно.
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