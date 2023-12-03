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УЄФА почала розслідування щодо жіночих стогонів під час жеребкування Євро-2024

Відповідальність за інцидент взяв на себе ютуб-пранкер Даніель Джарвіс
Сьогодні 17:18 161 0
УЄФА почала розслідування щодо жіночих стогонів під час жеребкування Євро-2024
#УЄФА

Джерело - BBC.

УЄФА почала розслідувати причини виникнення звуків жіночих стогонів, які лунали вчора під час церемонії жеребкування Євро-2024.

Про це повідомляє BBC.

Відповідальність за інцидент взяв на себе ютуб-пранкер Даніель Джарвіс.

  Збірна України - фаворит плей-оф кваліфікації Євро-2024 за котируваннями букмекерів

На початку цього року він уже робив подібне, коли в ефірі програми BBC Match of the Day також лунали звуки з порно.

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