Виконавчий директор УПЛ Дикий: Про технічну поразку Миная не йдеться

Джерело - Tribuna.com.
Минай не отримає технічну поразку через скасування матчу 16-го туру УПЛ з Динамо.
Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"Оскільки нормативно-правовими документами УАФ передбачено, що допуском стадіонів до змагань в УПЛ та ПФЛ займається саме УАФ, це запитання краще адресувати відповідному комітету УАФ, який атестує стадіони.
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Оскільки даний стадіон на сьогодні сертифікований УАФ та допущений до проведення матчів Української Премʼєр-Ліги, то на даний момент про технічну поразку не йдеться. Тим паче на цьому стадіоні протягом сезону уже відбулись багато матчів, як і в минулому сезоні він приймав матчі УПЛ", - сказав Дикий.
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