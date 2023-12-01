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Капітан Динамо зацікавив клуб Бундесліги

Віталій Буяльський може змінити клуб
Сьогодні 12:40 401 0
Капітан Динамо зацікавив клуб Бундесліги
#Віталій Буяльський, #Гоффенгайм, #Динамо Київ

Джерело - isport.ua.

Капітан Динамо Віталій Буяльський уже взимку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Stern.

Німецький Гоффенгайм уже деякий час стежить за капітаном київського Динамо і вже в січні може зробити пропозицію.

За даними Transfermarkt, вартість Буяльського становить шість мільйонів євро. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року.

Чи перейде 30-річний хавбек до Гоффенгайма, залежатиме виключно від рішення Суркіса, однак німецьке видання вважає, що ймовірність переходу висока.

Нагадаємо, Динамо цікавиться молодим захисником Руха.

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