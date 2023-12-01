Капітан Динамо зацікавив клуб Бундесліги

Віталій Буяльський може змінити клуб

Капітан Динамо Віталій Буяльський уже взимку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Stern.

Німецький Гоффенгайм уже деякий час стежить за капітаном київського Динамо і вже в січні може зробити пропозицію.

За даними Transfermarkt, вартість Буяльського становить шість мільйонів євро. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року.

Чи перейде 30-річний хавбек до Гоффенгайма, залежатиме виключно від рішення Суркіса, однак німецьке видання вважає, що ймовірність переходу висока.

Нагадаємо, Динамо цікавиться молодим захисником Руха.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!