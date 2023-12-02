Колос - Оболонь 0:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру УПЛ Колос вдома зіграв внічию з Оболонню.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 02 грудня
Попередження: Богданов (12), Мякушко (14), Чорноморець (79) - Черненко (12), Мороз (29), Карась (55), Приймак (64), Краснопір (68), Дубко (84).
Колос: Фесюн, Ємець, Бурда (Золотов, 70), Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич (Ільїн, 70), Мілько, Богданов (Оріховський, 63), Мякушко (Велетень, 63), Безбородько, Болбат.
Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Фатєєв, Черненко, Приймак, Мороз, Краснопір, Суханов (Тарануха, 65).
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