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Збірну Росії не включили до списку учасників жеребкування Ліги націй 2024/25

Збірна росії не допустили до турніру
Сьогодні 18:37 168 0
Збірну Росії не включили до списку учасників жеребкування Ліги націй 2024/25

Джерело - suspilne.media.

УЄФА не включив збірну Росії до списку учасників жеребкування наступного розіграшу чоловічої Ліги націй.

У відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, збірну рф у 2022 році відсторонили від кваліфікації на ЧС-2022 та Євро-2024, а російські клуби позбавили можливості грати в єврокубках.

Окрім того, росіян виключили з Ліги націй 2022/23, де вони мали зіграти у групі Ліги В проти Ізраїлю, Ісландії та Албанії. Збірна РФ за підсумками турніру автоматично опустилась в Лігу С.

Жеребкування Ліги націй 2024/25 відбудеться 8 лютого 2024 року в Парижі. У ньому візьмуть участь 54 збірні, розділені на Ліги A, B, C та D. росії в списку немає, відтак, вона не зіграє у наступному розіграші турніру. Збірній Білорусі дозволено грати у турнірах під егідою ФІФА та УЄФА, однак вона проводить матчі на нейтральних полях.

Раніше УЄФА передумала допускати збірні росії U-17 до міжнародних змагань.

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